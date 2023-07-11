Шумилова (Патрунина) Александра Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрунин Геннадий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилов Рудольф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумилов Рудольф