Шумилова (Патрунина) Александра Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Патрунина) Александра Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрунин Геннадий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Рудольф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Рудольф

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