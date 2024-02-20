Наумец Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумец Наталья

Наумец Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1936

Сын: Наумец Вадим Николаевич

Отец ребёнка: Наумец Николай

Рождение ребёнка
09.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумец Николай

Курская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Отец ребёнка: Наумец Николай

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close