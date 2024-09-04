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Алгазина Агафья К...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Алгазина) ? Матвеевна

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Алгазин Гурьян Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Алгазин Кузьма Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Алгазин Гордей Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Алгазина) Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Алгазин Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович

Смерть
Неизвестно

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