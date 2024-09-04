Алгазина Агафья К...
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Алгазина) ? Матвеевна
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Алгазина) Василиса Матвеевна
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Алгазин Матвей Харитонович
Смерть
Неизвестно