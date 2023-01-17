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Церетели Ираклий Георгиевич

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Место рождения

г. Кутаис, Кутаисский уезд Кутаисской губернии

Дата рождения

02.12.1881

Дата смерти

21.05.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кутаис, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1881
г. Кутаис, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1900
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1931
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1940 по 1959
г. Нью-Йорк, США
Смерть
21.05.1959
г. Нью-Йорк, США
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