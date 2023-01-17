Церетели Ираклий Георгиевич
Место рожденияг. Кутаис, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Дата рождения02.12.1881
Дата смерти21.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кутаис, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1881
г. Кутаис, Кутаисский уезд Кутаисской губернии
Место жительства
С 1900
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1900
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1931
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1940 по 1959
г. Нью-Йорк, США
Смерть
21.05.1959
г. Нью-Йорк, США