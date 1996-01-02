Абдуллина (Хамитова) Мамдуха Агмалетдиновна
Место рожденияДеревня Ибраево, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения02.10.1905
Дата смерти02.01.1996
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905
Отец: Хамитов Агмалетдин
Деревня Ибраево, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: Фаритова Фардана Файзрахмановна
Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
09.02.1929
Дочь: Афанасьева Флюра Файзрахмановна
Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
28.12.1930
Сын: Абдуллин Рашит Файзрахманович
Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1933
Дочь: Байгарина Клара Файзрахмановна
Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1939
Дочь: Вахитова Дилара Файзрахмановна
Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
26.07.1945
Сын: Абдуллин Фарит Файзрахманович
Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хакиева Ара Файзрахмановна
Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович
Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1996
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Мраково