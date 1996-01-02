Абдуллина (Хамитова) Мамдуха Агмалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина (Хамитова) Мамдуха Агмалетдиновна

Место рождения

Деревня Ибраево, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

02.10.1905

Дата смерти

02.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905

Отец: Хамитов Агмалетдин

Мать: не указана

Деревня Ибраево, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: Фаритова Фардана Файзрахмановна

Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
09.02.1929

Дочь: Афанасьева Флюра Файзрахмановна

Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
28.12.1930

Сын: Абдуллин Рашит Файзрахманович

Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1933

Дочь: Байгарина Клара Файзрахмановна

Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
12.05.1939

Дочь: Вахитова Дилара Файзрахмановна

Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
26.07.1945

Сын: Абдуллин Фарит Файзрахманович

Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хакиева Ара Файзрахмановна

Отец ребёнка: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Файзрахман Исмагилович

Смерть
02.01.1996
Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Мраково
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