Барсукова (Барсукова) Нина Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Барсукова) Нина Данииловна

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Место рождения

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Данила известно

Мать: Барсукова Анисья Ивановна

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Развод
Неизвестно

Муж: Не Известно не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Известно не известно

Отец ребёнка: Не Известно не известно

г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Известно не известно

Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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