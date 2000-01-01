Барсукова (Барсукова) Нина Данииловна
Место рожденияд. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Не Известно не известно
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно