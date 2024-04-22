Шниткина (Фишъ) Рива Завелева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шниткина (Фишъ) Рива Завелева

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.05.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1874 ст.

Отец: Фишъ Завелий Рувиновъ

Мать: Фишъ Рахиль Ильина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
12.02.1898

Муж: Шниткин Мейша Лейб Танхелев

Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.

Сын: Шниткин Ерахмиель Лейбович

Отец ребёнка: Шниткин Мейша Лейб Танхелев

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Метрическая запись
Рождение ребёнка
07.10.1904 ст.

Сын: Шниткин Фишель Лейбович

Отец ребёнка: Шниткин Мейша Лейб Танхелев

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.

Дочь: Шниткина Хана Лейбовна

Отец ребёнка: Шниткин Мейша Лейб Танхелев

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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