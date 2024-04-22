Шниткина (Фишъ) Рива Завелева
Место рождения
Дата рождения01.05.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1874 ст.
Отец: Фишъ Завелий Рувиновъ
Мать: Фишъ Рахиль Ильина
Бракосочетание
12.02.1898
Рождение ребёнка
30.04.1902 ст.
Сын: Шниткин Ерахмиель Лейбович
Отец ребёнка: Шниткин Мейша Лейб Танхелев
Метрическая запись
Рождение ребёнка
07.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Шниткин Мейша Лейб Танхелев
Рождение ребёнка
15.10.1906 ст.
Дочь: Шниткина Хана Лейбовна
Отец ребёнка: Шниткин Мейша Лейб Танхелев
Смерть
Неизвестно