Славягин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славягин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1955

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славягина Неизвестно Михайловна

Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Славягина Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
31.08.1914

Сын: Словягин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична

с. Каменистое, Федоровский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
15.11.1918

Сын: Славягин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна

Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична

Сивковка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Село Сивковка, Рузаевский район, Карагандинская область
Смерть
После 1955
Рано умер

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