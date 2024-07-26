Славягин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славягина Неизвестно Михайловна
Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1914
Сын: Словягин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична
с. Каменистое, Федоровский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
15.11.1918
Сын: Славягин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна
Мать ребёнка: Славягина Екатерина Ильинична
Сивковка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Село Сивковка, Рузаевский район, Карагандинская область
Смерть
После 1955
Рано умер