Новикова Ефросинья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Ефросинья Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1901 ст.

Сын: Новиков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Новиков Дмитрий Яковлевич

Запись о рождении сделана в метрической книге полковой (Николаевской) церкви 52 пехотного Виленского полка в городе Феодосия.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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