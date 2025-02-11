(Голиков) Татьяна
женский, родилась 06.01.1902, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
ОтецГоликов Иван26.08.1867 г.р.
МатьГоликов СтефанидаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1902
Отец: Голиков Иван
Мать: Голиков Стефанида
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область