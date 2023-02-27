(Сопрунова) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сопрунов Степан
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сопрунов Моисей
Отец ребёнка: Сопрунов Степан
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сопрунов Григорей
Отец ребёнка: Сопрунов Степан
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сопрунов Корней
Отец ребёнка: Сопрунов Степан
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сопрунов Александр
Отец ребёнка: Сопрунов Степан
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сопрунов Афанасий
Отец ребёнка: Сопрунов Степан
Смерть
Неизвестно