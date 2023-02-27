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(Сопрунова) Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сопрунов Степан

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сопрунов Моисей

Отец ребёнка: Сопрунов Степан

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сопрунов Григорей

Отец ребёнка: Сопрунов Степан

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сопрунов Корней

Отец ребёнка: Сопрунов Степан

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сопрунов Александр

Отец ребёнка: Сопрунов Степан

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сопрунов Афанасий

Отец ребёнка: Сопрунов Степан

Смерть
Неизвестно

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