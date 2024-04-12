Соколова (---) Анна Афонасiева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (---) Анна Афонасiева

Место рождения

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

06.01.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1886 ст.

Отец: Афанасий Александров

Мать: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасий Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-159об-160
Крещение
07.01.1886 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Здурьева крестьянка Марфа Алексеева 56-25-219-159об-160
Бракосочетание
31.01.1905 ст.

Муж: Соколовъ Александръ Михайловъ

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Свадьба 31 января 1905 (д.Зельева) Чухломскiй мещанскiй сынъ, проживающий в деревне Зельева, Александръ Михайловъ Соколовъ вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломскаго уезда Суда... Показать все
Восприемник
15.05.1908 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
15 мая 1908 у Александра Афонасiева Александрова (д.Зельева) 56-25-221-337об-338
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