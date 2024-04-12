Соколова (---) Анна Афонасiева
Место рождения
Дата рождения06.01.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.01.1886 ст.
Отец: Афанасий Александров
Мать: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Собственникъ Афонасий Александровъ и законная жена его Авдотья Степанова 56-25-219-159об-160
Крещение
07.01.1886 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Здурьева крестьянка Марфа Алексеева 56-25-219-159об-160
Бракосочетание
31.01.1905 ст.
Свадьба 31 января 1905 (д.Зельева) Чухломскiй мещанскiй сынъ, проживающий в деревне Зельева, Александръ Михайловъ Соколовъ вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломскаго уезда Суда... Показать все
Восприемник
15.05.1908 ст.
15 мая 1908 у Александра Афонасiева Александрова (д.Зельева) 56-25-221-337об-338