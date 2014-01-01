Лемеш Эмилия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лемеш Эмилия Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.2014

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.2014

Отец: Лемеш Денис Станиславович

Мать: Лемеш Татьяна Викторовна

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