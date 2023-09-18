Мейпллиф Ева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейпллиф Ева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1858

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1858

Отец: Мейпллиф Энтони Чарльз

Мать: Мейпллиф Ханна

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