Podhajski Witold — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Podhajski Witold

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Podhajska Alicja

Мать ребёнка: Podhajska (Lukaszewicz) Helena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Podhajska Jadwiga

Мать ребёнка: Podhajska (Lukaszewicz) Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Podhajska (Lukaszewicz) Helena

Смерть
Неизвестно

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