Бубнов Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1884
Дата смерти01.08.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884
Место жительства
С 1914 по 1916
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.08.1938
Место жительства
По 1938