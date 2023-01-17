Бубнов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Андрей Сергеевич

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

04.04.1884

Дата смерти

01.08.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1884
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1914 по 1916
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.08.1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
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