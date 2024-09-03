Разживина Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживина Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Канонович

Мать: Иванова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разживин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разживин Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1961

Дочь: Едукова (Разживина) Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Разживин Анатолий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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