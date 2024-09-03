Разживина Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Канонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разживин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1961
Дочь: Едукова (Разживина) Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Разживин Анатолий Николаевич
Смерть
Неизвестно