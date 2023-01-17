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Зубарев Трофим Прохорович

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Место рождения

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1822 или 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1823

Отец: Зубарев Прохор Михайлович

Мать: - Василиса -

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Зубарева Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.

Дочь: Зубарева Улита Трофимовна

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.07.1850

Жена: Целищева Александра Павловна

Бракосочетание
30.07.1850 ст.

Жена: Целищева Александра Павловна

Рождение ребёнка
23.10.1850 ст.

Сын: Зубарев Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1852 ст.

Дочь: Зубарева Гликерия Трофимовна

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Зубарева Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Зубарева Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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