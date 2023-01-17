Зубарев Трофим Прохорович
Место рождения
Дата рождения1822 или 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1822 или 1823
Отец: Зубарев Прохор Михайлович
Мать: - Василиса -
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Зубарева Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.
Дочь: Зубарева Улита Трофимовна
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Бракосочетание
30.07.1850
Бракосочетание
30.07.1850 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1850 ст.
Сын: Зубарев Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Рождение ребёнка
07.05.1852 ст.
Дочь: Зубарева Гликерия Трофимовна
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Зубарева Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Зубарева Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Целищева Александра Павловна
Смерть
Неизвестно