Лаптева (Тюлькина) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1989
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Иван Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Глеб Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности