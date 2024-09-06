Лаптева (Тюлькина) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Тюлькина) Юлия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1989

Отец: Тюлькин Сергей Анатольевич

Мать: Тюлькина (Никтовенко) Эльвира Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Иван Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Глеб Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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