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Рубанов Владимир Николаевич

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Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

31.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1974

Отец: Рубанов Николай Иванович

Мать: Рубанова Людмила Аркадьевна

Новосибирск
Бракосочетание
24.04.1998

Жена: Рубанова Наталья Викторовна

Новосибирск, Россия. Центральный Дворец Бракосочетаний
Рождение ребёнка
08.02.1999

Сын: Рубанов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Рубанова Наталья Викторовна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
11.11.2002

Сын: Рубанов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Рубанова Наталья Викторовна

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
18.12.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Наталья Викторовна

Новосибирск, Россия
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