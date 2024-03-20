Рубанов Владимир Николаевич
Место рожденияНовосибирск
Дата рождения31.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1974
Новосибирск
Бракосочетание
24.04.1998
Новосибирск, Россия. Центральный Дворец Бракосочетаний
Рождение ребёнка
08.02.1999
Сын: Рубанов Илья Владимирович
Мать ребёнка: Рубанова Наталья Викторовна
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
11.11.2002
Сын: Рубанов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Рубанова Наталья Викторовна
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
18.12.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Наталья Викторовна
Новосибирск, Россия