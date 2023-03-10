(Голева) Арина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно