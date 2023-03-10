(Голева) Арина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Голева) Арина Васильева

(Голева) Арина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1836 г.р.
Около 1838 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Голев Андриян (Адриан)

Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Голев Матвей Ануфриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Матвей Ануфриев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close