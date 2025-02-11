Ганин Антон Гаврилов
мужской, родился 1805, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер 1854, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Дети
Ганин Прокофий Антонов1827 г.р.
Ганин Андрей Антонов1828 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ганин Андрей Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ганина) Анна Антонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1854
Место жительства
1857