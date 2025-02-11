Ганин Антон Гаврилов 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Ганин Антон Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1805, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер 1854, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дети
Ганин Прокофий Антонов1827 г.р.
Ганин Андрей Антонов1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ганин Прокофий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Ганин Андрей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ганина) Анна Антонова

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1854
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

27 семья

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