Чурайкин Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Ефим Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чурайкин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Чурайкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно