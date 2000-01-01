Чурайкин Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурайкин Николай Ефимович

Чурайкин Николай Ефимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ефим Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чурайкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чурайкин Ефим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чурайкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурайкина Матрёна Захаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close