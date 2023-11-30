Шалабанов Ефим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалабанов Сергий Ефимович
Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалабанова Лукия Иовлева
Рождение ребёнка
25.06.1880 ст.
Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Шалабанова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Дочь: Шалабанова Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева
Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.
Сын: Шалабанов Сергий Ефимович
Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.
Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.
Сын: Шалабанов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева
Смерть
Неизвестно