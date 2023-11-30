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Шалабанов Ефим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Шалабанов Никифор Никонорович

Мать: Шалабанова Ирина Иоакимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалабанов Сергий Ефимович

Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалабанова Лукия Иовлева

Рождение ребёнка
25.06.1880 ст.

Сын: Шалабанов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Шалабанова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева

Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Дочь: Шалабанова Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева

Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.

Сын: Шалабанов Сергий Ефимович

Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева

Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.

Сын: Шалабанов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева

Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.

Сын: Шалабанов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Шалабанова Лукия Иовлева

Смерть
Неизвестно

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