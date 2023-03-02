Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна 04.07.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 04.07.1884, Бердянск

умерла Неизвестно, Бердянск

Отец
Извеков, II Стефан Афанасьевич1856 г.р.
Мать
Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1860 г.р.
Супруги
Рычка Нестор Васильевич1887 г.р.
Дети
(Рычка) Галина НесторовнаОколо 1908 г.р.
(Рычка) Нина Несторовна12.01.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884

Отец: Извеков, II Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина (Рычка) Мария Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Рычка) Галина Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Рычка Нестор Васильевич

Супруг(-а): Нестор Васильевич Рычка

Рождение ребёнка
12.01.1909

Дочь: (Рычка) Нина Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Рычка Григорий Несторович

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Рычка Василий Несторович

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1915

Дочь: (Рычка) Агафия Несторовна

Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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