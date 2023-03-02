Рычка (Извековa) Анна (Нюра) Степановна
женский, родилась 04.07.1884, Бердянск
умерла Неизвестно, Бердянск
ОтецИзвеков, II Стефан Афанасьевич1856 г.р.
МатьИзвекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1860 г.р.
Супруги
Рычка Нестор Васильевич1887 г.р.
Дети
(Рычка) Галина НесторовнаОколо 1908 г.р.
(Рычка) Нина Несторовна12.01.1909 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина (Рычка) Мария Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Рычка) Галина Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Бракосочетание
27.01.1908
Рождение ребёнка
12.01.1909
Дочь: (Рычка) Нина Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Рычка Григорий Несторович
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1912
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1915
Дочь: (Рычка) Агафия Несторовна
Отец ребёнка: Рычка Нестор Васильевич
Смерть
Неизвестно