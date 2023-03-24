(Кокина (Кузнецова)) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кокина (Кузнецова)) Евдокия

Место рождения

с. Введенское Курганской области (село Черновское

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кузнецов Николай Иванович

Мать: Кузнецова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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