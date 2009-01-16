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Мейеров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1915

Дата смерти

16.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1915

Отец: Мейеров Сергей Александрович

Мать: Мейерова Анна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Мейеров Александр

Мать ребёнка: Мейерова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазонова Елена

Мать ребёнка: Мейерова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлина Анна

Мать ребёнка: Мейерова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейерова Валентина

Смерть
16.01.2009
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище
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