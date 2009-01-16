Мейеров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1915
Дата смерти16.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1915
Отец: Мейеров Сергей Александрович
Мать: Мейерова Анна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Мейеров Александр
Мать ребёнка: Мейерова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазонова Елена
Мать ребёнка: Мейерова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлина Анна
Мать ребёнка: Мейерова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейерова Валентина
Смерть
16.01.2009
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище