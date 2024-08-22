Иргизова Иван Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.12.1924
Дата смерти02.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
13.11.1948
Дочь: Елева (Иргизова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
27.10.1957
Дочь: (Иргизова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: (Тарасова) Екатерина Федоровна
Смерть
02.12.1981