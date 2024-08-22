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Иргизова Иван Васильевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

26.12.1924

Дата смерти

02.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1924

Отец: Иргизов Василий Федорович

Мать: Иргизова (Баринова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иргизов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
13.11.1948

Дочь: Елева (Иргизова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Тарасова (Костерина) Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
27.10.1957

Дочь: (Иргизова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: (Тарасова) Екатерина Федоровна

Смерть
02.12.1981

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