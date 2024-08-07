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Тарасов Яким Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Тарасов Павел Дмитриевич

Мать: Тарасова Устинья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична

Рождение ребёнка
1922

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Мать ребёнка: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тарасов Вячеслав Якимович

Мать ребёнка: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична

Рождение ребёнка
09.07.1929

Сын: Тарасов Борис Якимович

Мать ребёнка: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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