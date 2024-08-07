Тарасов Яким Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1932
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тарасов Вячеслав Якимович
Мать ребёнка: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична
Рождение ребёнка
09.07.1929
Мать ребёнка: Тарасова (Муреева) Раиса Никитична
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно