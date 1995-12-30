Маханёк Даниил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маханёк Даниил Андреевич

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Место рождения

Красногорск, Красногорск, Московская область

Дата рождения

30.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1995

Отец: Маханёк Андрей Леонидович

Мать: Маханёк Ирина Владимировна

Красногорск, Красногорск, Московская область
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