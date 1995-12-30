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Маханёк Даниил Андреевич
Маханёк Даниил Андреевич
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Место рождения
Красногорск
, Красногорск, Московская область
Дата рождения
30.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Маханёк Андрей Леонидович
1961 г.р.
Мать
Маханёк (Митрофанова) Ирина Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1995
Отец:
Маханёк Андрей Леонидович
Мать:
Маханёк Ирина Владимировна
Красногорск
, Красногорск, Московская область
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