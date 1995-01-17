Леонов Максим Николаевич
Место рожденияд.Лыково Ряжского района Рязанской области
Дата рождения24.04.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1976
Отец: Леонов Николай Дмитриевич
Мать: не указана
д.Лыково Ряжского района Рязанской области
Рождение ребёнка
17.01.1995
Дочь: Леонова Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Леонова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
17.02.1996
Дочь: Леонова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Леонова Светлана Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно