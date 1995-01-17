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Леонов Максим Николаевич

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Место рождения

д.Лыково Ряжского района Рязанской области

Дата рождения

24.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1976

Отец: Леонов Николай Дмитриевич

Мать: не указана

д.Лыково Ряжского района Рязанской области
Рождение ребёнка
17.01.1995

Дочь: Леонова Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Леонова Светлана Васильевна

Рождение ребёнка
17.02.1996

Дочь: Леонова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Леонова Светлана Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Светлана Васильевна

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