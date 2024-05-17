Чернаков Александр Андреевич 21.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернаков Александр Андреевич

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Место рождения

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

21.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1908

Отец: Чернаков Андрей Елисеевич

Мать: Чернакова (Гулякова) Анастасия Ильинична

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
С 30.09.1930 по 14.12.1945
призван: Ровдинский РВК, Архангельская обл., Ровдинский р-н Служил: 488 отдельный пулеметный артиллерийский батальон 25 сд
Смерть
Неизвестно
Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

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