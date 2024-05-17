Чернаков Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1908
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
С 30.09.1930 по 14.12.1945
призван: Ровдинский РВК, Архангельская обл., Ровдинский р-н Служил: 488 отдельный пулеметный артиллерийский батальон 25 сд
Смерть
Неизвестно