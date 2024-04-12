Семенова Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
21.09.1918
Сын: Семенов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Семенов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Максимова Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Семенов Никифор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перепелкина Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Семенов Никифор Иванович
Смерть
1979