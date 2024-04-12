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Семенова Анастасия Ильинична

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Место рождения

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1918

Сын: Семенов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Семенов Никифор Иванович

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Максимова Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Семенов Никифор Иванович

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепелкина Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Семенов Никифор Иванович

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Смерть
1979
Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
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