Востриков Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострикова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вострикова Мария
Рождение ребёнка
13.06.1785
Сын: Востриков Максим Васильевич
Мать ребёнка: Вострикова Мария
Рождение ребёнка
01.11.1789
Сын: Востриков Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Вострикова Мария
Рождение ребёнка
1803
Сын: Востриков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Вострикова Мария