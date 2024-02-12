Шабанова (Попова) Екатерина Протогеновна
Место рожденияд. Село Тотемского района Вологодской области
Дата рождения20.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1986
д. Село Тотемского района Вологодской области
Рождение ребёнка
24.01.2014
Дочь: Подерякова Анна Павловна
Отец ребёнка: Подеряков Павел Петрович
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.2015
Дочь: Подерякова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Подеряков Павел Петрович
Бракосочетание
28.03.2023
Рождение ребёнка
19.07.2023
Дочь: Шабанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шабанов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно