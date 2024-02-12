Шабанова (Попова) Екатерина Протогеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова (Попова) Екатерина Протогеновна

Место рождения

д. Село Тотемского района Вологодской области

Дата рождения

20.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1986

Отец: Попов Протоген Васильевич

Мать: Попова Светлана Леонидовна

д. Село Тотемского района Вологодской области
Рождение ребёнка
24.01.2014

Дочь: Подерякова Анна Павловна

Отец ребёнка: Подеряков Павел Петрович

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.2015

Дочь: Подерякова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Подеряков Павел Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
28.03.2023

Муж: Шабанов Иван Александрович

Рождение ребёнка
19.07.2023

Дочь: Шабанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шабанов Иван Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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