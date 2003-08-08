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Берггольц Фёдор Христофорович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

08.01.1885

Дата смерти

07.10.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885

Отец: Бергхольц Христофор Фридрихович

Мать: Берггольц Ольга Михайловна

Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Берггольц Мария Тимофеевна

Санкт-Петербург
Супруг(-а): Мария Тимофеевна Берггольц (Грустилина)
Рождение ребёнка
03.05.1910

Дочь: Молчанова Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Берггольц Мария Тимофеевна

Невская застава г. Санкт-Петербург
Место жительства
30.11.1910
Рождение ребёнка
10.09.1912

Дочь: Янчина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Берггольц Мария Тимофеевна

Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Невская застава г.Санкт-Петербург
Заводской врач
Смерть
07.10.1947
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