Берггольц Фёдор Христофорович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения08.01.1885
Дата смерти07.10.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1885
Санкт-Петербург
Бракосочетание
11.11.1909
Санкт-Петербург
Супруг(-а): Мария Тимофеевна Берггольц (Грустилина)
Рождение ребёнка
03.05.1910
Дочь: Молчанова Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Берггольц Мария Тимофеевна
Невская застава г. Санкт-Петербург
Место жительства
30.11.1910
Рождение ребёнка
10.09.1912
Дочь: Янчина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Берггольц Мария Тимофеевна
Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Невская застава г.Санкт-Петербург
Заводской врач
Смерть
07.10.1947