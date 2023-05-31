Вильгельм Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильгельм ? Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1912
Дочь: Завощенко Завоченко (Вильгельм) Алида (Алита) Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Гальбштадт, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно