Вильгельм Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильгельм Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильгельм ? Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1912

Дочь: Завощенко Завоченко (Вильгельм) Алида (Алита) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Гальбштадт, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Смерть
Неизвестно

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