Вершинин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1924
Дата смерти01.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1924
Рождение ребёнка
02.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
26.07.1955
Сын: Вершинин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Георгиевна
Смерть
01.04.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область