Вершинин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1924

Дата смерти

01.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1924

Отец: Вершинин Алексей Степанович

Мать: Вершинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
26.07.1955

Сын: Вершинин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Георгиевна

Смерть
01.04.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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