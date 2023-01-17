Бабенко Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1977
Дочь: Кириенко Любовь Александровна
Отец ребёнка: Бабенко Александр Яковлевич
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.10.?
Сын: Бабенко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бабенко Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дымченко Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Бабенко Александр Яковлевич