Логвинова Наталья Геннадьевна
Место рожденияГДР ,Дрезден
Дата рождения29.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1969
Рождение ребёнка
08.05.1990
Сын: Васильев Роман Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Развод
1994
Муж: не указан
Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
06.08.2005
Сын: Красноумов Никита Александрович
Отец ребёнка: Красноумов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.2009
Дочь: Красноумова Виктория Александровна
Отец ребёнка: Красноумов Александр Михайлович