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Логвинова Наталья Геннадьевна

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Место рождения

ГДР ,Дрезден

Дата рождения

29.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1969

Отец: Логвинов Геннадий Максимович

Мать: Логвинова (Жукова) Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.05.1990

Сын: Васильев Роман Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Развод
1994

Муж: не указан

Нарва, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
06.08.2005

Сын: Красноумов Никита Александрович

Отец ребёнка: Красноумов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
12.06.2009

Дочь: Красноумова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Красноумов Александр Михайлович

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