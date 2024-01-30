Гришаева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришаева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Аксёновна

Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Аксёновна

Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Аксёновна

Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апрося Аксёновна

Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришаев Иосиф Аксёнович

Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришаев Аксён Александрович

Смерть
Неизвестно
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