Гришаева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Аксёновна
Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Аксёновна
Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Аксёновна
Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апрося Аксёновна
Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гришаев Аксён Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно