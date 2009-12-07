Альшевская (Цухло) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1940
Дата смерти07.12.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1940
Отец: Цухло Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.12.2009
Похороны
Неизвестно
Кладбище, с.Докучино