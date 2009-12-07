Альшевская (Цухло) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альшевская (Цухло) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1940

Дата смерти

07.12.2009

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1940

Отец: Цухло Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.2009
Похороны
Неизвестно
Кладбище, с.Докучино
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