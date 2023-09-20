Лягаева (Меньшикова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лягаева (Меньшикова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Меньшиков Андрей Григорьевич

Мать: Меньшикова Ефросинья (Евфитимия) Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лягаев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лягаева Лидия Петровна

Отец ребёнка: Лягаев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лягаева Анна Петровна

Отец ребёнка: Лягаев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Лягаев Петр Петрович

Отец ребёнка: Лягаев Пётр Михайлович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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