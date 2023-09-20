Лягаева (Меньшикова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лягаева Лидия Петровна
Отец ребёнка: Лягаев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лягаева Анна Петровна
Отец ребёнка: Лягаев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Лягаев Петр Петрович
Отец ребёнка: Лягаев Пётр Михайлович
Кургат, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно