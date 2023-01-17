Чертовский Евгений Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертовский Евгений Ефимович

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Место рождения

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Лигово, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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