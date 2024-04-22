Ильинский Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти24.09.1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ильинский Иван Дмитриевич
Мать: Ильинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ильинский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ильинская Олимпиада Аникитична
Рождение ребёнка
31.01.1838 ст.
Сын: Ильинский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ильинская Олимпиада Аникитична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Троицкой Перцевской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
24.09.1838 ст.