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Ильинский Алексей Иванович

Место рождения

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1809

Дата смерти

24.09.1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ильинский Иван Дмитриевич

Мать: Ильинская Анна Ивановна

Рождественский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ильинский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ильинская Олимпиада Аникитична

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1838 ст.

Сын: Ильинский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ильинская Олимпиада Аникитична

Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильинская Олимпиада Аникитична

Работа или профессия
Неизвестно
Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Троицкой Перцевской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
24.09.1838 ст.
Пешково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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