Баландин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландин Андрей

Место рождения

п.Отряд Звериноголовского р-на Курганской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баландина) Анна

Мать ребёнка: Баландина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Михаил

Мать ребёнка: Баландина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баландин Филипп

Мать ребёнка: Баландина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баландина ?

Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое дерево | Курган 2004г. | Николай Лавринов
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: От ран
Похороны
Неизвестно

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