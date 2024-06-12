Баландин Андрей
Место рожденияп.Отряд Звериноголовского р-на Курганской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баландина) Анна
Мать ребёнка: Баландина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баландин Михаил
Мать ребёнка: Баландина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баландин Филипп
Мать ребёнка: Баландина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баландина ?
Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое дерево | Курган 2004г. | Николай Лавринов
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: От ран
Похороны
Неизвестно