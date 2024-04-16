Морозова (Сахарова) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Сахарова) Елизавета Семеновна

Морозова (Сахарова) Елизавета Семеновна

Место рождения

Давыдовская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сахаров Семен Захарович

Мать: Елена Васильевна

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Морозов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Морозов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.03.1911

Дочь: Романова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Морозов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович

Давыдовская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close