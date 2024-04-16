Морозова (Сахарова) Елизавета Семеновна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сахаров Семен Захарович
Мать: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Морозов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1911
Дочь: Романова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Морозов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно