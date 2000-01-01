Трефилова (Сунцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Сунцова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1870 по 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871

Отец: Сунцов Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Трефилов Стефан

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.03.1895

Сын: Трефилов Алексей

Отец ребёнка: Трефилов Стефан

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.04.1898

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Стефан

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.01.1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Стефан

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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