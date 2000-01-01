Трефилова (Сунцова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1870 по 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1871
Отец: Сунцов Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1893
Муж: Трефилов Стефан
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.03.1895
Сын: Трефилов Алексей
Отец ребёнка: Трефилов Стефан
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
23.04.1898
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Стефан
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.01.1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Стефан
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно