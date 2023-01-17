Федосов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосов Николай Федорович

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Место рождения

Лубенск, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

20.05.1940

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Лубенск, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1952 по 1968
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1968 по 1971
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1971 по 2017
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
2017
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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