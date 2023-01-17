Федосов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения20.05.1940
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952 по 1968
Место жительства
С 1968 по 1971
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1971 по 2017
Смерть
2017