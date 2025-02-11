Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов
мужской, родился 1821, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМихаил Егоров1797 г.р.
Супруги
Фёклина Степанида Иванова1835 г.р.
Елена Ерофеева1820 г.р.Показать еще 1
Дети
Евдокия Кузьмина1844 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Михаил Егоров
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сёклина Любовь Васильева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шувалов Савелий Кузьмин / Савва Кузьмин
Мать ребёнка: Елена Ерофеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евдокия Кузьмина
Мать ребёнка: Елена Ерофеева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Сын: Захар Кузьмин
Мать ребёнка: Сёклина Любовь Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фёкла Кузьмина
Мать ребёнка: Сёклина Любовь Васильева
Место жительства
1858
Бракосочетание
16.07.1873
Смерть
Неизвестно