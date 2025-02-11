Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Сёклин / Фёклин Кузьма Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1821, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Михаил Егоров1797 г.р.
Супруги
Фёклина Степанида Иванова1835 г.р.
Елена Ерофеева1820 г.р.
Показать еще 1
Дети
Шувалов Савелий Кузьмин / Савва Кузьмин1842 г.р.
Евдокия Кузьмина1844 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Михаил Егоров

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ерофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сёклина Любовь Васильева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шувалов Савелий Кузьмин / Савва Кузьмин

Мать ребёнка: Елена Ерофеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия Кузьмина

Мать ребёнка: Елена Ерофеева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

65

Рождение ребёнка
1854

Сын: Захар Кузьмин

Мать ребёнка: Сёклина Любовь Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фёкла Кузьмина

Мать ребёнка: Сёклина Любовь Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Бракосочетание
16.07.1873

Жена: Фёклина Степанида Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.